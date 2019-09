Crevits geeft startschot van nieuw schooljaar

De verkiezingen zijn intussen al enkele maanden achter de rug, maar Hilde Crevits is nog altijd minister van Onderwijs en dus trekt zij opnieuw het schooljaar op gang. Dit jaar deed ze dat in de Sint-Rembert middenschool in haar thuisbasis, het West-Vlaamse Torhout. Zowat 3.500 leerlingen lopen daar school.

Modernisering secundair onderwijs

Het nieuwe schooljaar staat vooral in het teken van de modernisering van het secundair onderwijs. Voor de leerlingen in het eerste jaar komt er een nieuwe bredere eerste graad met 27 gemeenschappelijke uren aan klassieke vakken als wiskunde of Nederlands en vijf door de scholen in te vullen lesuren om zwakkere leerlingen te helpen, sterkere leerlingen extra uit te dagen of leerlingen nieuwe talenten te laten ontwikkelen. Daarnaast komen er nieuwe eindtermen in de eerste graad, en doet het concept basisgeletterdheid zijn intrede.

De minister is tevreden met de hervorming. "We leren leerlingen om te kiezen, zodat ze in het derde middelbaar terechtkomen in een studierichting waar ze van houden en die hen in die richting verder kan laten gaan", zei ze maandag in De Ochtend op Radio 1. "De brede eerste graad, de eenheidsworst voor alle leerlingen, is er uiteindelijk niet gekomen, en ik vind dat een uitstekende zaak."

Niet genoeg leerkrachten

In de weken voor de start van het nieuwe schooljaar trokken heel wat schooldirecteurs nog aan de alarmbel omdat ze niet genoeg leerkrachten vonden. Crevits geeft toe dat dat een bezorgdheid is. "Er zijn maatregelen genomen, zoals het lerarenplatform voor startende leerkrachten en aanvangsbegeleiding, maar we zullen er met die maatregelen niet geraken", zei ze. Het is de verantwoordelijkheid van de nieuwe Vlaamse regering om daarmee aan de slag te gaan, vindt Crevits. "Het is van belang dat de nieuwe regering de kaart trekt van de leraar en het imago van het beroep verbetert, maar ook mensen buiten het onderwijs aantrekt. We zullen de anciënniteit dan moeten vergoeden. Dat zal sowieso wat kosten, maar dat is een keuze die we moeten maken en ik denk dat er weinig andere opties zijn dan daar een stukje extra in investeren."