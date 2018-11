Crevits en Bogaert lijsttrekkers voor CD&V

Nu al is duidelijk dat Hilde Crevits uit Torhout en Hendrik Bogaert uit Jabbeke de lijsttrekkers worden in West-Vlaanderen. Huidig Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits trekt de lijst voor het Vlaams Parlement. De CD&V voert haar ook op als centraal figuur in die verkiezingen straks. Volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert staat op de eerste plaats voor de Kamer. Op de algemene vergadering van CD&V dinsdag komt het lijsttrekkerschap normaal gezien aan bod. Naast Vlaamse en federale verkiezingen zijn er in mei ook Europese verkiezingen.