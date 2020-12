Crevits bezoekt veiling en vissers in Zeebrugge

Ze bezoekt ook het Belgische vissersvaartuig Z98 dat momenteel aan wal ligt. Gezien de brexit is de problematiek van onze visserij bijzonder actueel.

De Vlaamse vissers kregen onlangs duidelijkheid over wat ze in de eerste drie maanden van het nieuwe jaar zullen mogen opvissen. Dat in afwachting van meer duidelijkheid over de toekomstige vangstmogelijkheden in Britse wateren. Meer dan 50 procent van de inkomsten van de vissers ligt immers daar.

Brexitpot

Vlaams minister van landbouw Hilde Crevits hoopt op een aanzienlijke steun uit het Europese brexitpotje, maar dat lost niet alle problemen op. De Vlaamse Visveiling heeft een aanvoer van 17.000 ton nodig om te kunnen overleven. Dat volume haalt ze al een tijdje niet meer, en net daarom is een akkoord over vissen in Britse wateren nog eens zo belangrijk. Vorig jaar draaide de visveiling een omzet van 160 miljoen euro. Er zijn 140 mensen tewerkgesteld.

