Crevits wil extra inspectie van crèches die op herevaluatielijst stonden

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) wil een bijkomende inspectie van de kinderopvangs die op de lijst voor herevaluatie stonden. Dat doet ze na het incident bij de onthaalmoeder uit Veurne, die ook op die lijst stond en "veilig" was bevonden.

Het Agentschap Opgroeien heeft in mei een herevaluatie gemaakt van de kinderopvangs die nog open waren nadat het agentschap zich benadeelde partij had gesteld bij de politie of het parket. Het ging om 54 initiatieven, waarvan een onthaalmoeder uit Veurne.

Bij die onthaalmoeder loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke wantoestanden. Een jongetje belandde in het ziekenhuis nadat het hevig door elkaar is geschud. Achteraf bleek dat die crèche op de lijst voor herevaluatie stond en "veilig" werd bevonden na een inspectie.

"Ik ben als minister niet gerustgesteld"

Dat stelt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits "niet gerust". Daarom krijgen de 53 andere opvanginitiatieven de komende weken een bijkomende inspectie.

"In samenspraak en na overleg met de topvrouw van Opgroeien en de topvrouw van Zorginspectie hebben we beslist om de komende weken alle overgebleven opvanglocaties van de lijst aan een aanvullende inspectie ter plaatse te onderwerpen. We doen dit uit voorzichtigheid", zegt Crevits.