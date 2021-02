Creatieve en jonge juwelenontwerpster uit Brugge wint prijs

Het is de tweede keer dat 'Handmade in Brugge' en 'TURBO' de prijs voor jonge beloftevolle makers uitreiken. Ze willen hiermee jonge creatievelingen een steuntje geven en ze begeleiden in het ondernemen. En daar verwacht de jonge laureate veel van.

Marie Vandewilele studeerde interieurvormgeving aan het KASK en startte nog tijdens haar studies met de opleiding juwelier-goudsmid bij Syntra. Zopas mocht ze een online eventprijs van Jonge Maker 2020 in ontvangst nemen. Ze krijgt 500 euro en ze wordt een jaar lang begeleid. Zowel om haar ambacht verder te verfijnen en haar wegwijs te maken in de wereld van het ondernemen.

Kunstcollectief

Met eeuwenoude technieken hippe, hedendaagse ontwerpen te maken, is iets wat de jonge juwelenontwerpster graag doet. Ze droomt er van om zelfstandig te worden en samen met anderen een kunstcollectief op te richten.