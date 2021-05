Creatief: toneel in een vrachtwagen

Het theater komt letterlijk naar de leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege in Menen toe. Het podium voor de dialoog Faren zit in een omgebouwde vrachtwagentrailer. Het cultuurcentrum De Steiger brengt zo ook voor leerlingen uit het secundair cultuur en ondersteunt jong talent.

De AntwerpseTheatermaakster Ellis Meeusen schreef een monoloog, maar de trailerversie werd er eentje met acteur Bjarne Devolder uit De Panne. Ellis Meeusen : actrice/auteur: "Het eerste was het herschrijven voor twee personages en dan daarna natuurlijk ook de oppervlakte. Het is geen schouwburg, maar dus ineens zit je met een kleine setting. Het was zoeken wat we konden doen op vier vierkante meter."

Voor de jonge acteurs is het een verademing opnieuw te kunnen spelen. Bjarne Devolder, acteur: "Het voelt wel goed. Het heeft heel lang stil gelegen natuurlijk. Het is wel een hele grote belevenis om terug te kunnen spelen. Het is wel fijn."