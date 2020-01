Creatief parkeren in station Lichtervelde

Opvallend beeld in het station van Lichtervelde afgelopen nacht.

Daar is een man van 64 uit Lichtervelde met z'n terreinwagen de trappen van het station afgereden. Dat bevestigt ook Filip Feraux van Politiezone Regio Tielt. 'De man reed rond 2u met zijn voertuig aan de achterzijde van het station, en belandde zo in de tunnel. Er zijn geen gewonden gevallen en er was ook niemand anders bij betrokken. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn niet duidelijk.' De wagen werd achteraf weggetakeld. (foto's: Facebook - Stationschef)