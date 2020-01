"Cracco was een echte West-Vlaming, brutaal, maar eerlijk over alles"

In zijn huis in Knokke-Heist is gisteravond de bekende zakenman Philip Cracco van het bedrijf ‘Jobfixers’ overleden. Hij is amper 56 jaar geworden. Zijn vriend en zakenpartner Lieven Bonami doet het verhaal.

Eind december kwam een zieke Philip Cracco naar huis in Knokke, om er afscheid te nemen van vrienden en familie. Lieven Bonami was er elke dag bij. "Elke dag zaten we hier rond zijn bed, en waren we verplicht van Philip om een glaasje van zijn beste champagne te drinken, om er toch telkens mooie momenten van te maken. We hebben heel veel verhalen van vroeger verteld, heldenstreken van vroeger, het oprichten van bedrijven…"

Man zonder grenzen

Philip Cracco maakte fortuin met Accent Interim, het uitzendkantoor dat hij in 1995 oprichtte met Conny Vandendriessche. De Bruggeling, geboren in Roeselare, is een self made man, heeft geen diploma maar studeert in avondonderwijs aan de Vlerick Business School. Zijn roots zal hij nooit vergeten. "Philip was echt een Roeselarenaar, een man van West-Vlaanderen, op gelijk welk event waarop hij moest gaan spreken, was hij daar trots op om West-Vlaming te zijn."

Het grote publiek leert de flamboyante Philip Cracco en zijn vriendin Aisha kennen door het TV-programma The Sky is the limit. "Het was een man zonder grenzen, en daar hou ik van. Hij was brutaal, eerlijk over alles, hypocrisie kan hem nooit verweten worden."

Bekijk ook: