Cowboy Henk promoot windenergie op zee

Op de Spinoladijk in Bredene is de expositie ‘Offshore windenergie, een zee van voordelen’ officieel geopend door Kamagurka en Herr Seele.

De expositie bestaat uit tien schilderijen waarin Cowboy Henk de troeven van windenergie op zee in de kijker zet. Naast de tentoonstelling wordt er ook een folder en website www.koningzeewind.be gelanceerd om offshore windenergie bij een groter publiek bekend te maken.

De expo is een initiatief van de POM West-Vlaanderen.

België is de op drie na grootste offshore windenergieproducent ter wereld. Toch blijft de sector voor veel mensen nog onbekend terrein. "Daarom willen we met deze expo mensen informeren over het toenemende belang van de offshore windenergie en de vele mogelijkheden die het biedt", aldus Lieven Tack, directeur van POM West-Vlaanderen.