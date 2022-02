'Cow Forme' wil werkzoekenden helpen aan baan in veehouderij

Om het grote tekort aan arbeidskrachten in de melkveesector aan te pakken slaan partners uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk de handen in elkaar. Met Europese steun hebben ze het project ‘Cow Forme’ opgestart.

De eerste vijf West-Vlaamse werkzoekenden hebben deze week al kennisgemaakt met de job in Poperinge. Vandaag waren ze in De Biezenhoeve in Watou. Ilse Louwagie, Inagro: "Ze zijn mee gaan melken op een melkveebedrijf in Moorslede, ze hebben kennisgemaakt met de veldwerkzaamheden. Ze hebben ook de dieren verzorgd. Waar moet je op letten en welke signalen geven de koeien? Ook hebben ze geleerd wat een koe eet en hoe ze ze moeten voederen."

Nick Buyze, werkzoekende: "Het trekt me wel aan. De dieren, de natuur. Het afwisselend werk ook. Mij zal je niet de hele dag achter een computer zien zitten."

Het runnen van een melkveebedrijf is een meer dan fulltime job. Ook bij Sofie en Geert zijn al langer twee externe medewerkers aan de slag om de work-lifebalans in evenwicht te houden. Sofie Vanpeperstraete, De Biezenhoeve, Watou: "Dat is ook een meerwaarde van medewerkers te hebben. Die kennen het bedrijf door en door. Als wij even ertussenuit willen, dan kunnen we rekenen op hun knowhow en competenties."

De kennismakingsweek stoomt werkzoekenden klaar voor een langere individuele beroepsopleiding aangeboden door VDAB. Ondanks de nood aan extra handen sijpelen vacatures maar met mondjesmaat door. Later dit jaar volgt nog een tweede opleidingsweek.