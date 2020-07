Covid was vuurdoop van eerstelijnszone Oostende-Bredene

Het was springen of verdrinken in het eerste jaar van het samenwerkingsverband de eerstelijnszone Oostende-Bredene, een samenwerkingsverband voor dokters, apothekers en gezondheidswerkers.

De covidcrisis werd een ware vuurdoop. Het pop-up triagecentrum in een buurthuis van de stad startte al midden maart, maar ze zijn vandaag nog steeds aan het werk. Honderden dozen beschermingsmateriaal worden nog elke dag verdeeld. Per bakfiets, door een jobstudent. En er wordt nog steeds volop getest hier. Elke dag. Dokter Raf Langenaeckens is zeer voorzichtig maar voorlopig blijft de middenkust gespaard van een tweede golf.

Straks komt er een initiatief om alle twaalf eerstelijnszones in West-Vlaanderen beter te laten samenwerken om corona, en wat er nog op ons afkomt, beter aan te kunnen.