COVID of niet: champagneweekend Middelkerke gaat voor plezier

Op het champagneweekend zakken alle wijnboeren uit het Franse Epernay opnieuw af naar De Branding om er hun fabuleuze godendrank voor te stellen. Wie een Covid Safe Ticket heeft mag vrij rondlopen zonder mondmasker. Maar uiteraard is wat voorzichtigheid geboden.

Veilig feesten is volgens de burgemeester echt nog mogelijk. Burgemeester Jean-Marie Dedecker: "Het zijn geen makkelijke tijden en we worden veel verontrust op alle vlakken. Het is ook moeilijk om te organiseren, maar laat ons zeggen dat we volhouden. We volgen ook strikt de regels. Iedereen die hier binnenkomt en we verwachten duizenden mensen. Zonder Covid Safepas kom je niet binnen. En het wordt een heel strenge controle, want die wordt door een private firma uitgevoerd."

In Middelkerke vinden ze toch belangrijk dat er in deze ongeruste tijden toch ook plaats is voor plezier. "Je mag ook niet vergeten dat 96 procent van onze bevolking ingeënt is. Zelfs de kinderen tussen 12 en 17. Meer kunnen wij in principe niet doen. We volgen de wet en voor de rest is iedereen welkom," besluit hij.