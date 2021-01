Covid-19 slaat hard toe in Ter Linden Veurne

Er hebben nu in totaal 103 bewoners en 58 medewerkers het coronavirus opgelopen. 13 bewoners verloren de strijd tegen COVID-19. Hoopgevend is wel dat de residentie waar de corona-uitbraak is gestart, nu al drie dagen gezond is. De bewoners hebben geen koorts of ademhalingsproblemen meer, waardoor de covid-werking binnen die residentie kan worden uitgedoofd. Een twintigtal medewerkers die positief hebben getest, is intussen ook opnieuw aan het werk.

Defensie

Defensie zorgt sinds vorige week voor ondersteuning door vijf ambulanciers in te zetten. Collega’s van andere zorginstellingen zoals AZ West, Maria Troost, Dunecluze Koksijde, I-mens, De Zathe Nieuwpoort, Ter Duinen en het KEI zorgen ook voor de nodige helpende handen. Woonzorgcentrum Ter Linden is wel op nog op zoek naar zorg- en verpleegkundigen die willen meewerken in de COVID-afdeling.