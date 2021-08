Coucke krijgt teugels Witte Paard in handen

Marc Coucke investeert in de Blankenbergse revuetempel Het Witte Paard. Coucke wordt zo mede-eigenaar van de zaak, die intussen al zo’n 85 jaar bestaat.

Het Witte Paard is door corona zowat anderhalf jaar dicht gebleven, maar gisteren opende er de ‘Theatershow Aan Zee’, een combinatie van muziek, dans en humor. Opmerkelijke aanwezige voor de première van de nieuwe show was Marc Coucke. De Gentse ondernemer zorgt er voor een kapitaalsinjectie en wordt zo mede-eigenaar van de revuetempel. Investeren betekent ook dat hij als nieuwe vennoot een visie op de toekomst in gedachten heeft. Coucke wil Het Witte Paard een andere dimensie bijgeven en er eventueel iets groters van maken.