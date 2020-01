Costumés de Venise kleuren Brugse straten

De stoet bestaat uit een internationale groep van zo'n 36 mensen, verkleed volgens de Venetiaanse carnavalregels. Niet enkel West-Vlamingen, maar ook talloze toeristen uit binnen- en buitenland vergaapten zich aan de prachtige kostuums.

De traditie kwam in de 16de eeuw overgewaaid uit Venetië. Bij carnaval was het de bedoeling dat je niet kon zien of de figuren mannen of vrouwen waren en ook de huidskleur moest geheim blijven. De deelnemers in Brugge maakten hun kostuums helemaal zelf. Een tijdrovend werk, waar maanden en soms jaren tijd in kruipt.