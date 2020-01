Op de Staatsbaan in Kortemark is deze ochtend een opmerkelijk ongeval gebeurd. Een rode sportwagen kwam er vast te zitten onder een landbouwvoertuig.

De bestuurder kwam er met de schrik en een bloedneus vanaf. Hoe het ongeval is ontstaan is nog niet duidelijk, wellicht voerde de sportwagen een inhaalmanoeuvre uit. Door het ongeval verliep het verkeer op de Staatsbaan deze ochtend moeizaam, het was even wachten op de takelaar.