De Coronacrisis zorgde voor heel wat maatregelen. Zo zijn er zijn geen restaurants, cafés of shopping centers meer open in het weekend. Buiten komen mag echter wel nog. Veel wandelaars gingen in provinciaal domein Bulskampveld in Beernem een frisse neus halen, maar hielden wel de voorzorgsmaatregelen in acht.