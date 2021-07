Coronatest of niet? Chiro Lendelede neemt geen risico en test al alle leiders

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle ziet dat dan weer niet zitten. Vrijdag is er opnieuw overlegcomité. Chiro Lendelede neemt geen risico en test alvast alle leiders.

'Traantjes vermijden'

Volgende week gaan Chiromeisjes Ilse uit Lendelede op kamp en de hele leidingsploeg ondergaat daarom een zelftest. Vorig jaar nog viel alles in het water door een aantal coronabesmettingen. Dit jaar trekken ze op kamp met 120 leden naar Bocholt. De voorbereidingsweek start vandaag en ze willen koste wat het kost vermijden dat het kamp opnieuw niet kan doorgaan.

'Alle leidsters zijn getest omdat we het scenario van vorig jaar willen vermijden. Iedereen is negatief en als er dan nog iemand positief zou testen, kan die in quarantaine en toch mee op kamp. Vorig jaar waren er veel traantjes en dat willen we niet meer', zegt Delfine Claeys van Chiromeisjes Ilse.

Ook de Chirojongens Sint-Nico uit Lendelede vertrekken volgende week met zo’n 80 leden naar Gemmenich in Luik, na een kamploos 2020. Ook bij hen zijn alle leiders getest. Van een school kregen ze meer dan 50 zelftests.

Iedereen testen?

Minister Vandenbroucke wil nog verder gaan en alle deelnemers van een jongerenkamp voor vertrek laten testen. 'En dat is niet onoverkomelijk', klinkt het bij Arne Witdouck van de Chirojongens in Lendelede. 'Ik zie het als haalbaar, ook al is het financieel een grote kost. We hebben daarover nog overleg met de gemeente.'

Lees ook: