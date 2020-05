Coronaspuwer aangehouden in Bredene

Vrijdagmiddag rond halftwaalf werd in een supermarkt in Bredene een lastige man aangehouden. Hij spuwde tussen voedingswaren, en richting personeel en klanten.

Op vrijdag 1 mei kreeg de politie van Bredene/De Haan omstreeks halftwaalf een oproep over een lastige man in een supermarkt. Hij zou in het rond beginnen spuwen zijn tussen voedingswaren, en richting personeel en klanten.

Bij zijn arrestatie bleef de man zich verbaal zeer agressief gedragen, zowel tegen het winkelpersoneel als tegenover de politiemensen. Ook bij zijn opsluiting gedroeg hij zich weerspannig en spuwde hij nogmaals naar de agenten. De politie besliste het parket in te lichten, dat bijzonder zwaar tilt aan dergelijke feiten.

De 58-jarige man uit Oostende werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. Die besliste de man aan te houden.