Coronaregels nieuwe klap voor eventsector

Een verbod op winterevenementen is een streep door de rekening bij veel organisatoren. Zo stonden bij 'Look I Like' in Oostende eigenlijk alle kerstchalets en -decoratie al klaar om uit te rijden. "Financiële steun van de overheid dringt zich op," zeggen ze.

Het Oostendse evenementenbedrijf ‘Look I Like’ organiseert normaal 'Winter in het Leopoldpark'. Ze bouwen ook de grote kerstmarkten van Aalst en Gent, of de ijspiste in De Panne. Door het coronavirus valt alles in het water. Na een zo goed als lege agenda in de zomer brachten de winterevenementen en kerstmarkten eindelijk licht aan het eind van de tunnel. Maar alle voorbereidingen blijken nu een maat voor niets.

"We hebben er maanden aan geschreven met de sector, ook doorgepraat met virologen," zegt Quinten Goekint van Look I Like. "Dat is bijzonder jammer omdat we het toch coronaveilig kunnen doen in openlucht."

Vraag om hulp blijft

Normaal werken 15 mensen voor het evenementenbedrijf. Die zijn nu werkloos. 2020 wordt een dieprood jaar voor de hele evenementensector. Maar verschillende acties en noodkreten halen weinig uit. "Er zijn zoveel sectoren waar maatregelen zijn genomen om hun toekomst te vrijwaren. Bij ons blijft het bijzonder stil en we blijven vragen om maatregelen te nemen om de zo mooie eventsector te redden. Voor ons is een heel jaar weg. We hopen op VLAIO-subsidie om ons beetje bij beetje klaar te stomen voor volgend winterseizoen, dat hopelijk normaler verloopt."

De Belgische evenementensector telt een 3000-tal bedrijven, die zijn goed voor zo’n 80 000 jobs.