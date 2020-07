Coronaproof op theatertocht in Westouter

Het hele weekend vinden in Westouter veilige, zomerse theaterwandelingen plaats. Het initiatief komt van amateurtheater 'Open Doek' ter vervanging van het afgelaste theaterfestival Spots op West.

Zodra er vanuit de nationale veiligheidsraad groen licht kwam voor kleinschalige culturele activiteiten, ging Open Doek aan de slag voor een vervangprogramma.

Theater onderweg

Zo ontstonden twee wandelingen van zo’n 4 kilometer en 2,5 uur met onderweg voorstellingen van teksttheater, monoloog, figurentheater en komedie. 13 jongeren spelen een voorstelling die ze de voorbije week op een theaterkamp gemaakt hebben.

Even wennen

Ook al waren de theaterwandelingen volledig uitverkocht, zowel voor spelers als publiek blijft het wennen aan de nieuwe vorm van cultuurbeleving. Open Doek laat dan ook niets aan het toeval over: er zijn handgels en beschermingsmateriaal en overal wordt voldoende afstand bewaard.

Die theaterwandelingen, een heel toffe aanpak opdat er toch theater zou kunnen gespeeld en gemaakt worden. Ik ben niet teleurgesteld, zeker niet.

Ik had mij eigenlijk ingeschreven voor een buitenlandse en die ging inderdaad niet door. Toen zocht ik naar een alternatief en was ik uiteindelijk blij dat dit op de proppen kwam.

De wandelingen waren meteen uitverkocht, maar ook hier waart de coronavrees rond, al laat de organisatie Open Doek, niets aan het toeval over: handgels en beschermingsmateriaal. de afstand tussen spelers en publiek en het publiek onderling

Ik heb graag dat het publiek dicht bij mij zit. Hier moeten we nu zo een meter afstand van mekaar hebben, maar ja, dat zal wel gaan, hé.

De theaterwandelingen in Westouter vervangen het festival ‘Spots op West’. Het is een kleinschalig alternatief met een beperkt aantal toeschouwers.

Beperkt, heel beperkt. Het is het enige dat er is, die twee uur wandeling. Maar ja, we zijn hier toch wel 4 dagen.

Het is een mooi initiatief om Spots op West te vervangen.

Er was honger naar theater, zowel voor spelers als publiek, als organisatoren. Ik denk dat vandaag iedereen gelukkig is. Het is een beetje op een speciale manier, toch wel, omdat je op afstand moet blijven, omdat je heel wat regeltjes hebt. Maar ik denk dat iedereen heel tevreden zal zijn na vanavond om toch nog eens theater meegemaakt te hebben.