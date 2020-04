Coronapatiënt getuigt: "Op drie dagen tijd kon ik niet meer op m'n benen staan"

Op de COVID-19-afdelingen blijft het voorlopig nog alle hens aan dek, dat is ook zo bij AZ Delta. Momenteel liggen in de campussen van Roeselare, Torhout en Menen samen iets meer dan 150 corona-patiënten, onder wie 30 op intensieve zorgen. Een tiental patiënten wordt beademd. De piek lijkt bereikt.

"Situatie onder controle"

Longarts Bernard Bouckaert: “De situatie is onder controle. Het is druk op de afdeling maar het aantal patiënten dat het ziekenhuis verlaat, is even groot als de nieuwe opnames. Op de intensieve zorgen blijft de druk heel hoog. Maar op de longafdeling zelf hebben we de situatie goed onder controle.”

"Kon niet meer op mijn benen staan"

Voor het zorgpersoneel blijven het evenwel loodzware dagen waarbij ze moeten werken in moeilijke omstandigheden met schorten, mondmaskers en handschoenen. Het respect is groot. Dat zegt ook een patiënt van 62 jaar die zaterdag werd opgenomen, maar vanavond na vier dagen weer naar huis mag.

Patiënt Frank Vermeersch: “Het is begonnen met banale hoest. Tot ik koorts kreeg. Op drie dagen tijd ging ik zo snel achteruit dat ik niet meer op mijn benen kon staan. Dankzij goede zorgen ben ik goed geëvolueerd. De mensen hebben mij goed verzorgd. Dat is ook een van de pijlers geweest om er mij door te slaan.”

Alles samen stierven in de AZ Delta-ziekenhuizen al 27 mensen aan COVID-19, hoofdzakelijk oudere mensen. Voor artsen en verpleegkundigen blijft het wikken en wegen en keuzes maken over wie naar de intensieve zorgen mag. AZ Delta kan intussen ook rekenen op een honderdtal vrijwilligers die helpen bij het inchecken van patiënten of het schoonmaken.