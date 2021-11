Coronapas ook verplicht bij voetbalkantines

Sinds 1 november 2021 is de horeca verplicht om de coronapas te controleren. Dat geldt ook voor de kantines van verenigingen, zoals in het jeugdvoetbal. Voor de vrijwilligers van voetbalclub KVC Ichtegem is die controle soms een vervelende klus.

Wie de kantine van KVC Ichtegem binnen wil, moet voortaan zijn coronapas scannen. Bij een groene kleur krijgt de bezoeker een polsbandje zodat hij achteraf niet opnieuw moet worden gecontroleerd als hij buiten gaat en weer binnen komt. Twee vrijwilligers staan de hele dag aan de deur om de klus te klaren.

“Politieagent gaan spelen”

“We hebben al een moeilijke periode achter de rug. Alle inkomsten zijn meer dan welkom. En nu moeten we die mensen gaan weigeren, terwijl die even goed negatief kunnen zijn. Dat is niet fijn. Een verenging is iets dat leuk en spontaan moet zijn. Eigenlijk moet je nu inderdaad al politieagent gaan spelen. Dat is ook de bedoeling niet van een vereniging”, zegt Natasja Sioen van KVC Ichtegem.

Dit weekend is de eerste keer met controles aan de deur. Voorlopig verloopt alles onder controle. De voetbalclub kreeg eerder ook zelf al controleurs over de vloer, die nagaan of alles hier correct verloopt.