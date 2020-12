Coronapandemie treft ook wijnhandelaars

Restaurants en cafés die de deuren moeten sluiten, geen grote familiebijeenkomsten of andere feestjes dit jaar… Covid-19 is zoals voor vele andere sectoren ook voor wijnhandelaars een slag in het gezicht. David Swertvaegher uit Koksijde liet zich alvast niet tegenhouden door de coronapandemie en de onzekere tijden. Hij opende vandaag zijn Wijnboetiek voor het eerst.

Risicovolle overname

David heeft de wijnhandel van zijn vader overgenomen en dat brengt toch ook enkele risico’s met zich mee. De grootste klanten van David zijn namelijk horecazaken aan de kust, maar die zijn nog voor onbepaalde duur gesloten. De zaak rekent daarom nu voornamelijk op families, tweedeverblijvers en vakantiegangers die hun kerstvakantie aan zee komen doorbrengen.