Coronanoodfonds helpt ook regionale zenders

Steden en gemeenten krijgen 16 miljoen euro steun voor sport, jeugd en cultuur. De siertelers kunnen, in heel Vlaanderen, 35 miljoen euro steun verwachten, de cultuursector 65 miljoen. Ook de 10 regionale zenders ontvangen samen 3,8 miljoen extra.

Tot op heden werd steeds het bedrag van 200 miljoen euro genoemd, maar dat werd opgetrokken tot 265 miljoen, aangevuld met 31 miljoen aan waarborgen en leningen. Van de 265 miljoen euro wordt dus 65 miljoen gereserveerd voor cultuur. Daarnaast krijgen steden en gemeenten 87 miljoen euro die ze vrij kunnen verdelen over lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. De regering verwacht dat daarvan nog eens 20 miljoen naar cultuur zal gaan."We hebben in de eerste plaats naar de 411 structureel gesubsidieerde cultuurorganisaties gekeken", zegt Vlaams Minister-President Jambon. "Voor de lokale, niet-gesubsidieerde organisaties, zal een tegemoetkoming via het gemeentefonds worden voorzien. De lokale besturen staan immers het dichtst bij het lokale veld."

Landbouw

De landbouwers maken aanspraak op 35 miljoen euro via het noodfonds. "De achthonderd siertelers in Vlaanderen zijn enorm zwaar getroffen, ze hebben meer dan 200 miljoen euro verlies geleden", zei Landbouwminister Hilde Crevits. Zij krijgen 25 miljoen als compensatie voor planten die niet tijdig konden worden verkocht. Daarnaast wordt ook 10 miljoen euro uitgetrokken voor de aardappeltelers, die tussen 330.000 en 400.000 ton aardappelen niet verwerkt krijgen.

Media : Steun voor regionale zenders

Voor jeugd en media is er 15 miljoen euro. Minister Benjamin Dalle steunt onder meer het landelijke en het lokale jeugdwerk. De VRT mag rekenen op 3,8 miljoen euro, net als de regionale tv-zenders. “Onze regionale zenders staan heel dicht bij de kijker. Ze hebben zich bijzonder wendbaar getoond tijdens deze crisis. Ondanks terugvallende reclame inkomsten en de moeilijke werkomstandigheden op het veld, bleven de lokale journalisten onze voorzien van kwaliteitsjournalistiek. Deze crisis heeft aangetoond dat er meer dan ooit nood is aan kwaliteitsvol nieuws, dicht bij huis, op maat van de mensen. Met deze extra steun willen we de regionale zenders alvast wat meer financiële ademruimte geven.”

Toerisme

Voor toerisme is er 30 miljoen euro. Vlaanderen trekt 5 miljoen uit om de kortingen te vergoeden die verblijven en attracties verlenen aan mensen in armoede, zei bevoegd minister Zuhal Demir. Voor de zorgverblijven die vakanties bieden aan mensen met bijzondere noden is er 3,85 miljoen euro. De vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk 'Iedereen Verdient Vakantie' krijgen samen 2,5 miljoen euro.

47 miljoen euro van het noodfonds wordt gereserveerd voor Mobiliteit. Dat gaat in eerste instantie naar de sector van de autocars. Zij maken aanspraak op 31,5 miljoen euro, waarvan de helft via subsidies en de andere helft via overbruggingskredieten voor vijf jaar. Ook de taxisector kan overbruggingskredieten krijgen voor 12 miljoen euro. De lokale luchthavens krijgen iets meer dan 2,5 miljoen euro. De regering engageert zich ook om elke maand het tekort bij vervoersmaatschappij De Lijn bij te passen, maar dat gebeurt niet met middelen uit het noodfonds.

Onderwijs

Onderwijsminister Ben Weyts voorziet 12 miljoen euro om de verliezen te compenseren die ouders en scholen geleden hebben toen de schoolreizen geannuleerd moesten worden. "Allicht zal niet elke ouder en elke school elke euro terugzien", zei Weyts. "Maar we willen een tegemoetkoming voorzien voor de scholen die geïnvesteerd hebben in mooie schooluitstappen en de ouders die speciaal daarvoor geld opzij hadden gezet."

De sportfederaties krijgen 10 miljoen euro om de crisis door te komen.

In de jongste begrotingsaanpassing werd al 200 miljoen euro voorzien voor het noodfonds. De 65 miljoen extra zal bij de volgende begrotingscontrole, in het najaar, worden meegenomen, zei Begrotingsminister Matthias Diependaele.