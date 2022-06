Coronamonument krijgt in Izegem definitieve plaats

In Izegem heeft het coronamonument zijn definitieve plaats gekregen: in de buurt van het vaccinatiecentrum.

“Het is een symbolische locatie geworden, want het kunstwerk staat naast het gebouw waar duizenden mensen meermaals een coronavaccin kregen”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

Bestaand kunstwerk is verwerkt

De beslissing om een coronamonument te maken viel in 2020 na een voorstel van gemeenteraadslid Nick Verschoot (N-VA). Schepen Kurt Himpe zag na overleg met Pol Berlamont onmiddellijk een opportuniteit om de zowat vier ton blauwe hardsteen, die jarenlang onafgewerkt op het pleintje aan Prizma Campus Middenschool stond, te laten verwerken tot een kunstwerk dat verwijst naar de coronaperiode.

Kunstenaar Piet Duthoit ging ermee aan de slag.

"Er werd een opening in de blauwe hardsteen gecreëerd als blik op de toekomst, waar ook wat steentjes uit het kapafval in komen te liggen die de sporen symboliseren die de hele coronaperiode bij ons zal achterlaten. In de steen zijn ook tralies verwerkt die symbool staan voor het gevangen zitten tijdens de lockdown. Een trapstructuur in het kunstwerk verwijst dan weer naar het overstijgen, het overwinnen van het opgesloten zitten. In de trapstructuur zitten er 19 treden, ook weer een symbolische verwijzing naar covid-19. De ruwe vorm van de blauwe hardsteen alludeert op de harde en moeilijke coronaperiode", zegt Kurt Himpe.

“Onthulling en ingetogen plechtigheid volgt in het najaar”

“Het kunstwerk was eind vorig jaar al klaar, maar de omstandigheden waren verre van ideaal om een onthulling te organiseren, omwille van corona”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Het was even zoeken naar een gepaste locatie, want er waren obstakels om het in het park van het kasteel Blauwhuis of het domein Wallemote-Wolvenhof te plaatsen. Uiteindelijk viel de keuze voor een symbolische plek, naast zaal ISO waar duizenden mensen een vaccin kregen tegen het coronavirus. Er komt ook nog een bord met een passend gedicht van Kristin Verellen. We plannen een onthulling en een ingetogen plechtigheid in het najaar, waarbij de bibliotheek en de stadsdichter zullen betrokken worden”.

Gemeenteraadslid Nick Verschoot is alvast opgetogen dat zijn voorstel concreet vorm kreeg. “Het coronamonument wordt niet alleen een verwijzing naar een historische periode die de bevolking lange tijd in de ban hield, het zorgt ook voor meer kunst in de publieke ruimte”, besluit Nick Verschoot.