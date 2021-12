Coronamaatregelen zorgen in verschillende sectoren voor verwarring

De nieuwe coronamaatregelen die zijn ingegaan zorgen in verschillende sectoren voor verwarring, zo ook in de cultuur- en onderwijssector.

Voor scholen geldt sinds vandaag een verbod op buitenschoolse activiteiten, maar naar het zwembad of een theatervoorstelling gaan mag dan weer wel. De Schouwburg in Kortrijk had al theatergezelschappen voor scholen afgebeld.

Sinds vandaag kunnen publieke binnenevenementen nog slechts met maximum 200 zittende bezoekers en moeten die vanaf zes jaar ook een masker op. Heel wat organisaties stellen zich vragen over dat aantal gezien de ene zaal al groter is dan de andere. Los daarvan zijn de specifieke maatregelen vaak ook niet of pas laattijdig duidelijk.

"Wij als sector moeten ons enorm reorganiseren om die maatregelen te implementeren. Als we dan maatregelen hebben die iedere week veranderen of niet op een duidelijke manier aangekondigd worden, dan kunnen wij daar moeilijk mee aan de slag", klinkt het bij Alexander Ververken van Schouwburg Kortrijk.