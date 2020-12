Coronajubileum voor cabaretshow Declercq

Normaal brengt de Belgische politiek genoeg opvallende toestanden om een hele stand-upshow te vullen. Daar kan Karel Declercq uit Izegem nu een hele portie coronahumor aan toevoegen. Perfect om even de zinnen te verzetten in lockdown of quarantaine.

Uitlaatklep

De grappen die op sociale media circuleren over corona zijn bijna ontelbaar. België kwam met zijn regels en voorzorgsmaatregelen zelfs in de internationale pers. "Mensen hebben met humor de perfecte uitlaatklep. Het laat de spanning los."

Declercq probeert er ook de ironie van in te zien. "In een jaar getekend door corona, heb ik een show klaar over corona maar mogen er wegens die corona geen optredens plaatsvinden." Voorlopig is zijn vrouw het enige publiek van zijn cabaretshow.