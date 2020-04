Coronahuwelijk: ouders Hanna en Nico volgen huwelijk via livestream

Hanna Feys en Nico Dejaegere gaven elkaar vandaag hun ja-woord in het gemeentehuis van De Haan. Helaas konden hun ouders, familie en vrienden de plechtigheid niet bijwonen door de verstrengde maatregelen wegens het coronavirus.

Livestream

Het eigenlijke huwelijksfeest zou het koppel volgend jaar vieren met de hele familie, maar de plechtigheid zelf uitstellen, was niet meer mogelijk. Met een creatieve oplossing kunnen de buitenstaanders toch nog het ja-woord volgen. Een inderhaast opgezette livestream op Facebook voorziet de gasten van beeld en klank.

“Huwelijk overdoen met ganse familie erbij”

Ook het gemeentebestuur van De Haan zit verveeld met de zaak en wil de familie van het kersverse paar dan ook een geste doen.“Gisteren nog bevestigden we aan de ouders dat ze erbij mochten zijn, maar gisterenavond veranderden de instructies vanuit de Nationale Veiligheidsraad. In overleg met onze Schepen van Burgerlijke Stand beslisten we vanmorgen dan ook dat we de regels met onmiddellijke ingang strikt zouden toepassen,” vertelt burgemeester Wilfried Vandaele.

“De huwelijksplechtigheid is voor de meeste families natuurlijk een feestelijk hoogtepunt. Dezer dagen verlopen de huwelijken echter zonder familie, zonder fotografen… Daarom geven wij aan alle koppels de kans om, als Corona voorbij is, de plechtigheid nog eens over te doen in ons gemeentehuis, zonder extra kosten. Dan kunnen ze de familie er wél bijhalen en hebben ze de traditionele huwelijksfoto’s zoals het hoort. Dat is een kleine geste die wij doen, en het zou me niet verbazen dat andere gemeenten ons zullen volgen”, besluit Schepen van Burgerlijke Stand Rudi Cattrysse.