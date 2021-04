Afgelopen nacht heeft de politie van politiezone Polder een coronafeestje stopgezet in de Wittepoortstraat in Diksmuide. Er waren 7 jongeren aanwezig tussen de 18 en 20 jaar.

Omstreeks 2u10 kreeg de politie een oproep binnen in verband met een coronafeestje in de Wittepoortstraat. De 19-jarige organisator van het feestje is van Diksmuide en werd voorheen al eens geverbaliseerd voor een COVID-overtreding in Gent.

Vijf van de zes gasten zijn ook van Diksmuide, waaronder een 20-jarige die net als de gastheer al een COVID-overtreding beging in Kortrijk. De andere persoon is van Staden.