Coronacrisis slaat hard toe in modesector

Het zijn uitdagende tijden voor de modewinkels. Vooral in de lingeriesector en bad- en nachtmode slaat de coronacrisis extra hard toe.

Een setje lingerie kopen is anders dan gewone kledij, en lukt doorgaans moeilijker online. De grote troef van lingeriezaken is net de persoonlijke begeleiding, het ruime aanbod en de mogelijkheid om te passen. Dat zorgt ervoor dat de sector onder zware druk komt te staan en dat de druk om te overleven er groot is. De Mode Unie, die opkomt voor de belangen van zelfstandige modeondernemers, dringt bij de overheid aan om snel de regels rond individueel shoppen te versoepelen.