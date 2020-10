Coronacrisis: Schepencollege Kortrijk elke dag samen

Het schepencollege van Kortrijk zal de komende weken elke werkdag samenkomen in plaats van 1 keer per week. Zo wil het de coronacrisis efficiënter aanpakken.

Kortrijk scoort slecht op de coronakaart. De voorbije 14 dagen waren er net geen 200 nieuwe besmettingen. Het schepencollege wil, met de nieuwe burgemeester Ruth Vandenberghe op kop, korter op de bal spelen.

Eerste beslissing: handhaving en controle in Depart opvoeren

Gisteren zijn beelden op sociale media opgedoken van een concert in evenementenzaal Depart in Kortrijk. Op de beelden is te zien dat het publiek de afstandsregels niet respecteert. De stad Kortrijk zal erop toezien dat concerten in Depart voortaan volledig coronaproof verlopen. Dat zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) in een reactie nadat uit een filmpje op sociale media blijkt, dat de stoelen in de concertzaal op vrijdag te dicht bij elkaar stonden. De stad gaat alles zo snel mogelijk evalueren en zal bijkomende maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen. Ook zal de stad de handhaving en controle ter plaatse opvoeren.

