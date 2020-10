Coronacrisis of niet: vastgoedprijzen blijven stijgen

Dat blijkt uit de recentste notarisbarometer. Na een zwak tweede trimester bloeide de vastgoedmarkt in de afgelopen maanden weer op. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “In de afgelopen maanden was er sowieso sprake van een inhaalbeweging, maar we zien ook dat veel kopers zich na de lockdownperiode extra gretig op de markt hebben gestort. Verkopen verliepen soms wat sneller dan anders, zeker als het om woningen ging die bijzonder gegeerd waren. Dat had ook een effect op de gemiddelde prijzen, maar we verwachten dat dit een tijdelijk fenomeen is.”

Minder transacties, maar hogere prijzen

In de eerste 9 maanden van het jaar waren er een pak minder transacties, maar in onze provincie, door de invloed van de markt aan de kust, was de daling het kleinst: -1,0%. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in alle Vlaamse provincies. De grootste prijsstijging viel te noteren in de provincie Antwerpen: +6,6% met een gemiddelde prijs van 324.282 euro. In West-Vlaanderen steeg de prijs van een woonhuis het minst: +4,6% met een gemiddelde prijs van 273.165 euro. Na de eerste 9 maanden van 2020 klokte de gemiddelde prijs van een appartement in België af op 243.818 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 ging het om een stijging van +6,7%. Daarmee lag de gemiddelde prijs van een appartement zo’n 15.000 euro hoger dan in 2019.