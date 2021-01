Coronacrisis laat zich voelen in scheepvaart

2020 zag er veelbelovend uit voor Haven Oostende. In de eerste twee maanden steeg het scheepstonnage met 20% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De komst van het virus bracht een knak in de groeicurve teweeg.

Dat resulteerde in een daling van de verhandelde scheepsvolumes van 6% t.o.v. 2019. Haven Oostende klopt af op 1.491.500 ton in 2020 t.o.v. 1.589.212 ton in 2019. Ondanks de daling in behandelde tonnage noteerde Haven Oostende 20% meer scheepvaartbewegingen. Dat kwam vooral door de stijging van het aantal werkschepen voor de Blauwe Economie.

Nu alle (acht) windparken van de eerste concessiezone op het Belgische deel van de Noordzee gebouwd zijn, gaat de focus naar het onderhoud van de 399 turbines. Het aantal directe tewerkstellingsplaatsen in de Blauwe Economie steeg hierdoor met 10%, van 561 naar 622.

Nieuwkomers

De nieuwkomers die Haven Oostende in 2020 binnenhaalde werden het afgelopen jaar beperkt gehinderd door de crisis. ECA Robotics Belgium, die onderwaterdrones bouwt voor de Belgisch-Nederlandse Marine, verkreeg eind 2020 de omgevingsvergunning. In 2021 start de bouw van het productiecentrum in Haven Oostende. Columbi Salmon die Noorse zalm zal kweken in tanks op land, heeft een concessie van 16 ha in Plassendale 1. Zij verwachten hun omgevingsvergunning tegen de zomer van dit jaar.

“De vestigingen van deze nieuwe bedrijven zullen vanaf 2022 zichtbaar zijn in de tewerkstellingscijfers. Ondertussen stellen we alles in het werk om de nieuwkomers te ondersteunen teneinde de vlotte opstart te bevorderen," zegt Dirk Declerck, CEO Haven Oostende.