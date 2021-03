Coronacrisis heeft dubbel effect op jaarcijfers Roularta

Toch bleef het bedrijf winstgevend, met dank aan een betere tweede jaarhelft en stijgende inkomsten uit abonnementen, zo blijkt uit de jaarcijfers van 2020.

De coronacrisis had een dubbel effect op Roularta. Het virus zorgde voor veel vraag naar informatie, terwijl anderzijds de advertentie-inkomsten te lijden hadden. Dat vertaalde zich in een omzet voor Roularta van 256,3 miljoen euro: 13,4 procent onder het niveau van 2019. Door de lockdown konden de papieren edities van bijvoorbeeld De Zondag niet verschijnen. De reclameomzet van de mediamerken zakte 26 procent. De verkoop van abonnementen en de losse verkoop steeg dan weer, waardoor de omzet uit de lezersmarkt met 5,5 procent aantrok.

Netto hield het mediabedrijf 6 miljoen euro over, tegen bijna 11 miljoen euro een jaar eerder. Voor de aandeelhouders is opnieuw dividend voorzien: 1 euro per aandeel. Door de crisis werd een dividend van 0,5 euro vorig jaar geschrapt. Roularta schat de toekomst "gefundeerd optimistisch" in. Na de coronacrisis kan de reclamemarkt immers weer aantrekken, kunnen events en reizen weer doorgaan en kan de drukkerijactiviteit weer normaal evolueren, zo kijkt het bedrijf vooruit.