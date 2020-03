"Coronacrisis brengt mokerslag toe aan onze bedrijven"

Bijna negen op tien bedrijven ziet zijn omzet kelderen, zowat één op de drie bedrijven ligt volledig stil of kampt met een omzetverlies van meer dan 75%. Wel is de stijging van het aantal getroffen bedrijven aan het afvlakken en wil 21% van de West-Vlaamse bedrijven binnenkort zijn activiteiten terug opvoeren.

“De gezondheidscrisis lijkt stilaan én hopelijk naar haar hoogtepunt te gaan, het aantal getroffen West-Vlaamse bedrijven evenzeer. De bezorgdheid is enorm groot bij de ondernemingen. Als we een economische ramp willen vermijden inzake faillissementen en werkloosheid, hebben we iedereen nodig om nu in veilige omstandigheden aan de slag te blijven en herstel mogelijk te maken," zegt algemeen directeur Bert Mons.

Uit de vijfde Voka-enquête blijkt dat de economische neergang zich nog verdiept, al lijkt de val af te remmen. Het aantal bedrijven dat omzetverlies lijdt of tijdelijke werkloosheid aanvraagt, groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk. “Bijna negen op tien West-Vlaamse bedrijven ziet zijn omzet kelderen. 30% heeft een omzetdaling van meer dan driekwart, waarvan de helft zelfs volledig stilligt. Ook hebben ondertussen twee op de drie ondernemingen tijdelijke werkloosheid aangevraagd, en nog eens 15% overweegt dat alsnog te doen binnen de maand. Dat betekent niet dat het ergste achter de rug is, want grote delen van onze economie liggen plat. Voor heel wat ondernemingen is het ook bang afwachten hoe lang het nog duurt voor ze terug kunnen opstarten,” zegt Bert Mons.

Toch valt er voorzichtig positief nieuws te rapen uit de bevraging. 21% van de ondernemers overweegt om de activiteiten terug op te voeren in de komende twee weken. “Dat lijkt op een eerste teken van herstel en dat binnen de wettelijke voorschriften van social distancing en met respect voor alle noodzakelijke gezondheidsmaatregelen”, aldus Bert Mons. Dat betekent ook dat 79% nog niet zal heropstarten of de activiteiten kan opvoeren. Achter deze cijfers zitten veel verhalen van ondernemingen die niet verder kunnen, omdat hun klanten of leveranciers ook stilliggen of omdat medewerkers ziek zijn. De coronacrisis heeft bijna heel onze economie aangetast. Zelfs bij de essentiële bedrijven zegt twee op tien problemen te ondervinden met de toelevering.

#SamenTegenCorona

Volgens Voka West-Vlaanderen moet werken in veilige omstandigheden nog meer aangemoedigd worden. “We doen een warme oproep aan iedereen om te helpen en te werken waar het kan om het economisch herstel mogelijk te maken. Dat is de enige garantie om onze gezondheidszorg te ondersteunen, een inkomen voor iedereen te voorzien en onze economie niet nog meer schade toe te brengen. Vakbonden zijn terecht bezorgd over de gezondheid van de medewerkers, maar ook bedrijfsleiders zijn dat. Bedrijven moeten er alles aan doen om hun personeel in alle veiligheid te laten werken en moeten daarop aangesproken worden als ze de regels zouden overtreden. Maar daarentegen oproepen om massaal thuis te blijven van het werk is onverantwoord. Laat ons nu ook op economisch vlak #samentegencorona aan hetzelfde zeel trekken.”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.