Coronacrisis: Belgische grenzen gaan dicht

"In het bijzonder worden de toeristische verplaatsingen naar België verboden en zullen grenscontroles voortaan van toepassing zijn", zegt de mededeling van de minister. "Elke overtreding zal strikt worden gesanctioneerd. Het Federaal Coördinatiecomité (COFECO) onder leiding van het Crisiscentrum wordt belast met de uitvoering van deze maatregelen".

"Elke verplaatsing naar de tweede verblijven op het Belgisch grondgebied is eveneens verboden. De federale politie en de lokale politiezones worden belast met de toepassing van deze beslissing", aldus De Crem.

Emotionele oproep politiezone Grensleie

‘Help ons. Hou rekening met de regels, gebruik jullie gezond boerenverstand.' ’t Is een emotionele en duidelijke oproep van politiezone Grensleie, die controleert aan de grens tussen ons land en Frankrijk.

Op die manier moeten ze vermijden dat mensen de grens oversteken en zo het coronavirus verspreiden. Wie een attest heeft, voor het werk of voor medische zorg mag door, anderen moeten terug. En nog altijd niet iedereen beseft blijkbaar de ernst van de situatie. Stefaan Vannieuwenhuyse, politiezone Grensleie: 'Ik had daarnet iemand die benzine wou tanken, die hier goedkoop naar de supermarkt komt. Het is heel duidelijk, iedereen moet de middelen in z’n eigen omgeving gaan kopen. Dat wil zeggen, wij moeten zorgen voor ons, zij moeten zorgen voor de Fransen.'​

Bekijk hier de reportage.