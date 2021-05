Coronacijfers zetten dalende trend voort

De coronacijfers blijven in gunstige zin evolueren. Zowel het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als overlijdens blijft significant dalen, blijkt vrijdagochtend uit voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Scienanso.

Van 11 tot 17 mei daalde het aantal besmettingen met het coronavirus met 26 procent tot een dagelijks gemiddelde van 2.118. Met gemiddeld 41.100 tests werd in die periode wel minder getest.

Het aantal overlijdens daalde van 11 tot 17 mei met 43 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er stierven dagelijks gemiddeld 20 mensen aan de gevolgen van een besmetting. In totaal kostte COVID-19 in België al 24.794 mensenlevenslevens.

De druk op de ziekenhuizen blijft afnemen. De laatste zeven dagen waren er dagelijks gemiddeld 123 opnames, een daling met 20 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er liggen momenteel nog 1.642 patiënten in de ziekenhuizen. 562 mensen hebben intensieve zorg nodig.

