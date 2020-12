Coronacijfers: stijging besmettingen remt licht af

In de periode van 10 tot 17 december waren er dagelijks gemiddeld 2.547 nieuwe infecties per dag, of 13 pct meer dan in de zeven dagen daarvoor. Bekijk hier de situatie in elke West-Vlaamse gemeente.

Dat blijkt maandagochtend uit de voorlopige cijfers van Sciensano. Het aantal nieuwe overlijdens is daarentegen gestabiliseerd. In diezelfde periode zijn gemiddeld 92,7 mensen per dag gestorven aan het virus, een stijging van 0,2 procent. Dat brengt het totaalaantal doden door Covid-19 in ons land op 18.626. Tussen 13 en 20 december is het aantal ziekenhuisopnames lichtjes gedaald (-3 pct), met een wekelijks gemiddelde van 179,3 opnames per dag. In totaal liggen 2.543 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19 (+1 pct), van wie 544 op intensieve zorgen (+1 pct). Sinds het begin van de pandemie zijn in België 625.930 besmettingen met Covid-19 geregistreerd.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.