Coronacijfers: stijgend aantal nieuwe besmettingen

Het gemiddelde dagcijfer tussen 1 en 7 januari, 1.816 gevallen, lag 14 procent hoger dan in de laatste week van 2020.

Een verklaring voor de toename is dat er nu meer getest wordt: gemiddeld 35.300 testen per dag, of 39 procent meer dan in de voorgaande week. Reizigers naar rode zones in het buitenland moeten nu sowieso twee tests ondergaan als ze terugkeren naar België.

De trend van de nieuwe ziekenhuisopnames is wel nog steeds dalend. Dagelijks werden in de periode van 4 tot en met 10 januari gemiddeld nog 128 patiënten opgenomen, een daling met 12 procent tegenover de zeven dagen daarvoor. Er liggen 1.955 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 370 patiënten intensieve verzorging nodig hebben. De teller van het aantal coronadoden staat nu op 20.078, veertig meer dan zondagochtend. Het gemiddelde aantal nieuwe overlijdens per dag neemt verder af: in de periode van 1 tot en met 7 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 53 mensen door het virus, 23,5 procent minder dan in de laatste week van 2020.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.