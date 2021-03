Coronacijfers stijgen, maar minder snel

Sinds het uitbreken van de pandemie in België zijn 872.936 gevallen genoteerd. In dezelfde periode stierven gemiddeld 26 mensen per dag aan het virus (+ 3,9 procent). Er werden ook gemiddeld bijna 66.900 tests per dag uitgevoerd. De positiviteitsratio bedroeg 7,7 procent.

Tussen 23 maart en 29 maart waren er gemiddeld 241 ziekenhuisopnames per dag vanwege het coronavirus, een stijging met 18 procent ten opzichte van de vorige rapportageperiode. In totaal liggen 2.818 mensen nog steeds in het ziekenhuis vanwege COVID-19, onder wie 739 patiënten die op intensive care worden behandeld.