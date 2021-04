Coronacijfers stagneren: "situatie blijft ernstig"

In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt wachten ze met een bang hart af wat de heropening van de terrassen in mei zal teweeg brengen. Het ziekenhuis pleit ervoor om een terras- of restaurantbezoek mogelijk te maken met de eigen bubbel, maar niet met anderen.

In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt verzorgen ze momenteel tussen de 27 en 30 coronapatiënten. Daarvan liggen er 6 op intensieve zorg. Op het piekmoment van de derde golf ontfermde het ziekenhuis zich over 35 covid-patiënten. Het aantal is dus een beetje gezakt, maar niet veel.

"De situatie blijft ernstig. Een tweetal weken terug hadden we de piek van de derde golf. Nu zijn de cijfers iets gezakt, maar ze blijven op een te hoog plateau hangen. De patiënten die vertrekken worden meteen weer aangevuld", aldus Peter Lauwyck, algemeen directeur van het Sint-Andriesziekenhuis.

Het ziekenhuis kan in theorie een tweede covid-afdeling openen en nog eens dertig patiënten extra verzorgen als de cijfers weer stijgen. Ook op intensieve zijn er nog twee bedden over. Maar dan komt alle andere zorg ‘on hold’ te staan. En het personeel zit na meer dan een jaar corona-ellende op z’n tandvlees.

Het aantal nieuwe besmettingen en opnames laat in principe niet toe om te versoepelen. Al beseffen ze in het ziekenhuis ook dat het draagvlak verdwijnt en mensen snakken naar een ietwat normaler leven.