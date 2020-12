Coronacijfers: nieuwe besmettingen gaan razendsnel

In de periode van 7 tot 13 december waren er dagelijks gemiddeld 2.368 nieuwe besmettingen in ons land, of 9 pct meer dan in de zeven dagen daarvoor. Bekijk hier de situatie in elke West-Vlaamse gemeente.

Tussen 8 en 14 december raakten gemiddeld 2.445 mensen besmet met het coronavirus, dat is 12 procent meer dan de week daarvoor, blijkt vandaag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Die stijging is alarmerend, want ze verloopt steeds sneller.

Op maandag 14 december waren er zelfs 3.811 nieuwe besmettingen. Het daggemiddelde zal hoe dan ook verder oplopen boven de 2.500. In totaal raakten nu sinds het begin van de pandemie al 618.204 mensen besmet met het virus. Gemiddeld belanden er nu elke dag 184 nieuwe patiënten in het ziekenhuis, 2 procent minder dan vorige week. In totaal liggen 2.687 patiënten in het ziekenhuis. 561 van hen liggen op intensieve zorgen. Het aantal overlijdens per dag daalt met 6,3 procent. Tussen 8 en 14 december overleden gemiddeld 93 patiënten. Dat gaat vooral over ouderen, al zijn er ook jongere mensen bij.

Hoe zit het bij ons?

In West-Vlaanderen zijn er zo goed als geen gemeenten die een significante daling laten zien van het aantal besmettingen. Integendeel. Het overgrote deel van de gemeenten noteert een stijging of in het beste geval een status-quo. Ook de ziekenhuisopnames stijgen met 3%.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.