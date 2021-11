Coronacijfers: kaart kleurt roder en roder

Elke dag testen in ons land gemiddeld 7.640 mensen positief op het coronavirus. Het gaat om een stijging van 37 procent in vergelijking met de voorgaande periode.

Dat blijkt woensdag uit de cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen blijven stijgen.

Tussen 24 en 30 oktober waren er dagelijks 7.640 nieuwe besmettingen, 37 procent meer dan in de voorgaande week. De positiviteitsgraad stijgt naar 9,6 procent, het reproductiegetal klokt af op 1,12, wat betekent dat de pandemie in kracht toeneemt.

Tussen 27 oktober en 2 november werden er dagelijks 151 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 24 procent. In totaal liggen nu 1.788 coronapatiënten (+36 pct) in het ziekenhuis, van wie 332 (+28 pct) intensieve verzorging nodig hebben. Het aantal sterfgevallen blijft ook stijgen. Tussen 24 en 30 oktober overleden dagelijks gemiddeld 19,7 mensen, een stijging met 34 procent.

Op twee gemeenten na zien we ook in West-Vlaanderen het aantal besmettingen alsmaar stijgen. We hebben geen enkele coronavrije gemeente meer en ook hier zijn weer meer mensen in het ziekenhuis beland.