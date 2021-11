Coronacijfers: geen beterschap in zicht

In de zeven dagen vanaf 19 tot en met 25 november waren er per dag gemiddeld net geen 304 ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19. In vergelijking met de voorgaande week gaat het om een stijging met meer dan een vijfde. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is intussen opgelopen tot 3.462. Van hen liggen er momenteel 669 op de afdelingen intensieve zorg. Ook de besmettingen blijven intussen toenemen, tot dagelijks gemiddeld 16.762 in de periode vanaf 16 tot en met 22 november. Het gaat om een toename met 50 procent. Er werd een derde meer tests uitgevoerd (110.100), de positiviteitsratio steeg licht tot 15,9 procent. De overlijdens kenden in dezelfde week een opmars tot gemiddeld bijna 36 per dag (+16 procent).

Als we kijken naar de dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners, dan doet West-Vlaanderen het bijzonder slecht.

Vijf West-Vlaamse gemeenten in nationale top 10

Als we het hele land bekijken staat Houthulst nu op de tweede plaat. Daarna volgen Hooglede (3), Diksmuide (6), Ardooie (7) en Ruieselede (10) in de top tien van slechtst scorende gemeenten.