Coronacijfers gaan weer de verkeerde kant uit

De dalende trend die zich al een tijdje doorzette, en die de voorbije dagen stagneerde, lijkt daarmee gekeerd. Het aantal tests daalde in dezelfde periode met 16 procent tot gemiddeld ruim 38.200 per dag. Het gaat om de periode van 12 tot 18 februari.

Naast het aantal besmettingen stijgen ook de ziekenhuisopnames weer, met 4 procent in de jongste zeven dagen, tot gemiddeld 123 per dag. Het aantal overlijdens daalt wel nog verder, met 10 procent, tot gemiddeld 37 per dag van 12 tot 18 februari.

Er liggen op dit moment 1.617 coronapatiënten in het ziekenhuis (+3 procent). Het aantal coronapatiënten op intensieve zorg loopt op tot 329 (+5 procent). De stijging van het aantal besmettingen doet zich voor in heel België, op Henegouwen, Waals-Brabant en Luik na. Een uitschieter is Oost-Vlaanderen, met 2.437 besmettingen in de periode van 12 tot 18 februari, een stijging van 20,7 procent. Ook Vlaams-Brabant tekent een stijging op van 14,2 procent, tot 1.218 geregistreerde besmettingen.

In totaal hebben 404.000 landgenoten op dit moment al minstens één prik gekregen met het coronavaccin.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.