Coronacijfers gaan nog steeds de foute kant op

Er liggen op dit moment meer dan 650 COVID-patiënten op intensive care. Dat is het hoogste aantal sinds 12 mei, blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 14 en 20 november werden er dagelijks gemiddeld 15.890 besmettingen vastgesteld, een stijging met 54 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal raakten al ruim 1,6 miljoen Belgen besmet met het virus. De positiviteitsratio bedraagt 15,6 procent, het reproductiegetal klokt af op 1,13, wat betekent dat de epidemie nog aan kracht toeneemt. Tussen 17 en 23 november werden er dagelijks ook 290 mensen opgenomen in het ziekenhuis, bijna een kwart meer (22 procent) dan een week geleden. In totaal liggen er nu 3.327 mensen met COVID in het ziekenhuis (+24 procent), van wie er 656 intensieve verzorging nodig hebben (+18 procent). Het aantal sterfgevallen blijft eveneens toenemen. Tussen 14 en 20 november waren er dagelijks gemiddeld 36 COVID-overlijdens te betreuren (+37 procent). Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land al ruim 26.700 mensen gestorven aan de gevolgen van het virus.

Als we kijken naar de dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners, dan doet West-Vlaanderen het bijzonder slecht.

Zes West-Vlaamse gemeenten in nationale top 10

Als we het hele land bekijken, staat Hooglede op de tweede plaats na Arendonk (Antwerpen) Ook Ardooie, Houthulst, Ruiselede, Diksmuide en Lo-Reninge staan in de top tien van slechtst scorende gemeenten.