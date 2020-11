Coronacijfers dalen verder, bekijk hier de situatie in West-Vlaanderen

Het gemiddeld aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus is weer onder de 9.000 per dag gezakt. Het aantal Belgen dat sterft aan COVID-19 zit wel nog in stijgende lijn. Bekijk hier de West-Vlaamse cijfers.

In de week vanaf 31 oktober tot en met 6 november ging het om dagelijks gemiddeld 8.260 nieuwe gevallen, een daling met 46 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. Dat blijkt dinsdag uit de nieuwe cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook de ziekenhuisopnames blijven voorlopig weer afnemen. Vanaf 3 tot en met 9 november ging het om gemiddeld 574 per dag, 14 procent minder dan in de voorgaande week. Momenteel liggen 7.217 mensen in het ziekenhuis (4 procent meer dan er gisteren/maandag werden gemeld), van wie 1.474 op de afdelingen intensieve zorgen.

Het aantal Belgen dat aan COVID-19 bezwijkt, zit wel nog in stijgende lijn. Vanaf 31 oktober tot en met 6 november waren er dagelijks gemiddeld 179 overlijdens, 39 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Sinds het begin van de pandemie in ons land bedraagt het aantal bevestigde coronagevallen nu 503.182. Het totale dodental ligt op 13.216.

West-Vlaamse gemeentes in kaart

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.