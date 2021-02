Coronacijfers dalen amper

Er zit nog weinig beweging in de coronacijfers, blijkt zondag uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen in de jongste zeven dagen, van 11 tot 17 februari, daalde met -1 procent vergeleken met de week ervoor, tot 1.942 besmettingen per dag....

Terwijl het aantal besmettingen relatief stabiel blijft, daalde het gemiddelde aantal tests per dag in dezelfde periode, met -16 procent, tot ruim 39.100. De positiviteitsratio komt zo uit op 5,7 procent, een stijging van 0,7 procent. Ook het reproductiegetal blijft licht verder stijgen, tot 0,99. Zolang het reproductiegetal onder de 1 blijft, verliest de pandemie nog aan kracht.

Het gemiddelde aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de jongste zeven dagen daalde -2 procent tot 119. Alleen het gemiddelde aantal overlijdens daalt nog echt, tot 37,4 per dag. Dat is een daling van -9,7 procent in de periode van 11 tot 17 februari, vergeleken met de week ervoor.

Mogelijk speelt hier een vroeg effect van de vaccinatiecampagne, nu al ruim 397.700 Belgen een eerste prik kregen. In de ziekenhuizen liggen er op dit moment 1.568 coronapatiënten (-2 procent). Op intensieve zorg liggen 315 patiënten (+1 procent). In totaal vallen er momenteel al 21.887 overlijdens te betreuren door Covid-19.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.