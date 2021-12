Coronacijfers blijven voorlopig nog dalen

Verwacht wordt wel dat de besmettingscijfers nu snel terug zullen stijgen, nu de omikronvariant dominant is. Tussen 18 en 24 december werden dagelijks gemiddeld 6.471 besmettingen vastgesteld, een daling met een kwart tegenover een week eerder. In totaal raakten sinds de start van de pandemie al 2,1 miljoen mensen besmet met COVID-19.

Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt verder. Tussen 21 en 27 december werden dagelijks gemiddeld bijna 136 mensen in het ziekenhuis opgenomen, een daling met 29 procent. Op dit moment liggen er 1.959 mensen in het ziekenhuis (-26 procent), van wie er 613 intensieve verzorging nodig hebben (-16 procent). Dagelijks sterven nog gemiddeld 36 mensen aan de gevolgen van COVID-19, een daling met 8 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal stierven in ons land al 28.200 mensen aan een coronabesmetting.

Intussen hebben ruim 4 miljoen Belgen al een boosterprik gekregen, wat overeenkomt met 35 procent van de volledige bevolking.

Situatie in West-Vlaanderen

Op 27 december lagen er 207 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. 76 daarvan lagen op Intensieve Zorgen, 43 daarvan werden beademd. De meeste nieuwe besmettingen komen voor in de grote steden als Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (aantal gevallen per 100.000 inwoners) het grootst in Lichtervelde, Lo-Reninge, Gistel, Ichtegem en Damme.